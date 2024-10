Marquinhos pointe du doigt le manque de finition du PSG

Ce mardi soir, le PSG n’a pas réussi à s’imposer contre le PSV Eindhoven (1-1). Encore dominateurs, les Parisiens ont encore pêché dans le dernier geste.

Pour son retour en Ligue des champions, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSV Eindhoven (1-1). Dans un match qu’il a encore une fois dominé, le club de la capitale a encore été maladroit devant le but et a encore une fois manqué une occasion de s’offrir une victoire à sa portée. Alors que le calendrier va s’alourdir dans les prochaines journées en Ligue des champions, le PSG a perdu des points importants. Au micro de Canal Plus Foot, Marquinhos a regretté le manque d’efficacité de son équipe.

« Aujourd’hui, ça a manqué un peu plus de tranquillité devant le but »

« La chose la plus importante qui a manqué ce soir, c’est la finition. On a eu le volume, on s’est procuré des occasions, des choses qui nous avaient manqué lors du match contre Arsenal. Aujourd’hui, on a réussi à jouer sur le terrain, à se procurer des occasions, mais la finition a manqué. La finition, en Ligue des champions, c’est très important. On a eu des occasions en début de match, on n’a pas marqué, eux, ils sont arrivés et ont réussi à concrétiser. Ça change totalement l’histoire du match. On doit courir derrière le score et c’est plus difficile. Même si on a réussi à obtenir le match nul, les matches à la maison, c’est important de repartir avec les trois points, ce que l’on n’a pas fait ce soir. Manque un numéro 9 ? Si on regarde les statistiques, on a marqué pas mal de buts si on compare à la saison dernière. L’année dernière, on avait un grand numéro 9. C’est normal que quand un joueur comme ça part, les gens vont se focaliser sur ça. C’est une autre idée de jeu aujourd’hui. Notre équipe a un peu changé. Mais je pense que c’est important de concrétiser. On a des grands joueurs qui peuvent marquer des buts, qui ont déjà montré qu’ils peuvent le faire. Aujourd’hui, ça a manqué un peu plus de tranquillité devant le but. On va le faire, on va le travailler à l’entraînement, il faut aussi le travailler dans nos têtes. Je pense que c’est un moment décisif, dans la surface, il faut avoir cette tranquillité-là. »

« Mon sauvetage ? C’est ma mentalité »

Le capitaine du PSG est aussi revenu sur son sauvetage qui a permis à ses coéquipiers de rester dans le match. « Mon sauvetage ? C’est ma mentalité. C’est ce que me demande le coach. On est là, on va jouer pendant 90 minutes, même 100 minutes s’il le faut. Ce sont des petits détails qui ont fait des différences dans le résultat d’un match. On est là pour ça, c’est ce que l’on aime faire. C’est ma passion de défendre et d’aider mes coéquipiers, de défendre mon but. C’est des choses importantes, mais je voulais vraiment que mon équipe ressorte avec les trois points ce soir pour que je sois heureux, même si j’ai sauvé un but. Le match nul, il est quand même important parce que cela aurait pu être une défaite. Mais ce sont des choses dans un match. Le contexte, à la maison, avec nos supporters, ce que l’on a montré aujourd’hui, je voulais vraiment la victoire pour que je puisse rentrer content à la maison. »