Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Marquinhos a reçu une proposition de prolongation. Le capitaine des Rouge & Bleu serait proche d’accepter cette extension de bail.

Présent au PSG depuis l’été 2013, Marquinhos est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du club de la capitale. Même si ses dirigeants ont recruté des joueurs pour venir le concurrencer, il a toujours été titulaire lors des grands matches. L’international brésilien a entamé sa quatorzième saison lors de cet exercice 2026-2027. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur central (32 ans) s’est vu proposer une prolongation de contrat de la part de ses dirigeants.

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Il évolue dans un environnement privé et professionnel qu’il juge idéal

Le capitaine du PSG a vu ses dirigeants lui proposer un renouvellement de contrat d’une saison supplémentaire. Selon les informations de L’Equipe, si rien n’est encore signé dans ce dossier, à date, la tendance est de voir le défenseur accepter la proposition de ses dirigeants. Le quotidien sportif explique que Marquinhos se dit très heureux à Paris. Il évolue dans un environnement privé et professionnel qu’il juge idéal. La gestion de Luis Enrique de ne pas lui faire jouer tous les matches avait interpellé certains observateurs, la saison passée, mais elle lui convient et il a trouvé son rythme. L’an dernier, le joueur et son entourage s’étaient interrogés sur son avenir après douze années dans la capitale. Ils avaient finalement repoussé les sirènes de contrées plus exotiques, notamment saoudiennes. Cette probable prolongation, trois ans après la dernière, obéit à deux arguments. Le premier d’ordre simplement sportif. Il reste une valeur sûre et il a su s’adapter au style Luis Enrique. Le second argument relève du leadership. Capitaine depuis presque sept ans, Marquinhos n’a jamais autant fait l’unanimité en interne, assure L’Equipe.