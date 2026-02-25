PSG joie
Image : psg.fr

Marquinhos, Ramos… Les chiffres clés avant PSG / Monaco

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas25 février 2026

Le PSG reçoit Monaco ce mercredi soir dans le cadre du barrage retour de la Ligue des champions. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit l’AS Monaco en barrage retour de la Ligue des champions. Cette rencontre contre les Monégasques sera la 182e en UEFA Champions League pour un bilan de 98 victoires, 32 nuls et 51 défaites. Ce sera également le 302e match européen pour un bilan de 160 victoires, 65 nuls et 77 défaites. Ce sera aussi le 178e affrontement entre les deux équipes toutes compétitions confondues (38 victoires, 30 nuls et 49 défaites). C’est un record pour un adversaire du PSG devant Lyon et Marseille (112 matches), puis Bordeaux et Nantes (110 matches).

PSG / Monaco – Les compositions probables selon la presse

Gonçalo Ramos dans le top 20 des meilleurs buteurs du PSG

Annoncé titulaire, Marquinhos, déjà recordman des matches sous le maillot du PSG, va augmenter son record de nombre de matches en Coupe d’Europe sous le maillot des Rouge & Bleu avec une possible 114e rencontre de Ligue des champions. Lors du match de Ligue 1 contre le FC Metz ce week-end, Gonçalo Ramos a fait trembler les filets. L’international portugais a inscrit son 44e but sous le maillot du PSG, ce qui lui permet d’entrer dans le top 20 des meilleurs buteurs de l’histoire des Rouge & Bleu. Ce PSG / Monaco sera le 35e match officiel entre les deux équipes depuis 2013, et le retour de l’ASM en Ligue 1 (neuf victoires, huit nuls et sept défaites). Le club du Rocher est l’adversaire le plus assidu des Parisiens depuis 12 ans, assure Michel Kollar, historien du PSG sur le site internet du club de la capitale.

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas25 février 2026

Articles similaires

Kvaratskhelia

LDC – Khvicha Kvaratskhelia, le facteur X du PSG 

25 février 2026
PSG : Monaco

PSG / AS Monaco – Le groupe parisien avec quatre absents

25 février 2026
PSG Youth League

Les titis que le PSG ne compte pas voir partir cet été

25 février 2026
Achraf Hakimi Nasser al Khelaïfi

Le PSG maintient son soutien à Achraf Hakimi, accusé de viol

25 février 2026
Bouton retour en haut de la page