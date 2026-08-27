Marquinhos reçoit le Trophée du fair-play de la part de l’UEFA

En marge du tirage au sort de la phase de ligue de la ligue des champions, l’UEFA a décerné le prix du fair-play. Et le premier lauréat de ce trophée est Marquinhos, le capitaine du PSG.

L’image avait marqué et fait le tour du monde. À l’issue de la séance de tirs au but remportée par le PSG lors de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, Marquinhos avait, avant de célébrer cette nouvelle victoire en Champions League, été consoler Gabriel, qui avait manqué le penalty qui a permis au club de la capitale de s’offrir un back-to-back en Champions League. Une action qui avait été saluée par tous les observateurs du football. Ce jeudi, avant le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, l’UEFA a dévoilé la création d’un nouveau trophée, celui du fair-play. Et le premier lauréat de ce dernier est Marquinhos pour ce moment avec son compatriote.

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Premier lauréat de ce trophée

Pas présent à Monaco, lieu du tirage au sort en raison du match du PSG à Lille demain soir (20h45, Ligue 1 +), c’est Nasser al-Khelaïfi qui a récupéré le trophée. Le président parisien a tenu à rendre hommage à son capitaine. « C’est un honneur de recevoir ce trophée au nom de notre capitaine, qui est un grand leader, une personnalité exceptionnelle pour le club et pour le football dans son ensemble. Le football, ce n’est pas que gagner. C’est aussi être discipliné, s’impliquer et puis respecter. C’est ce qu’il faut montrer. Et c’est ce que l’on essaye de montrer dans notre club et dans les clubs qui sont représentés ici. On est extrêmement fier de notre capitaine, il est incroyable. La place de Marquinhos dans le vestiaire ? Il est arrivé à 18 ans. Maintenant, il est capitaine. Un capitaine qui a aussi gagné des trophées avec nous. C’est un joueur très important dans le vestiaire, pour le club et pour l’image du club. On est extrêmement fier de lui. » Le capitaine du PSG a lui aussi laissé un message après avoir reçu ce trophée. « Je suis désolé de ne pas pouvoir participer à la cérémonie. Mais je suis très bien représenté par notre président. Merci beaucoup pour ce titre, ce trophée. Ça me fait vraiment plaisir. Le fair-play, c’est quelque chose qui est vraiment important dans le football comme dans la vie. Et moi, je vais continuer à être fair-play cette saison avec mes coéquipiers, les adversaires, les arbitres et tous ceux qui participent au jeu dans le football. Cela me fait plaisir. Je suis très heureux et très honoré pour ce trophée. »