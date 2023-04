Comme depuis le début de la saison, le PSG a offert une performance moyenne lors de sa victoire contre Angers (1-2). Mais l’essentiel est là, la victoire et une avance provisoire de 11 points en tête de la Ligue 1.

En ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de la lanterne rouge, Angers. Après une bonne première période, les Parisiens se sont endormis en seconde période et ont été punis par un but encaissé. Au micro de Prime Video, Marquinhos reconnaît que son équipe doit mieux gérer quand il mène au score.

« On arrive à faire le score et après on se relâche trop »

« On a réussi à marquer rapidement en première mi-temps, cela a fait que l’on a tranquillisé la rencontre. En deuxième mi-temps, on a trop raté de ballons, il y a eu du déchet dans les passes, dans les contrôles. On n’a pas réussi à aller beaucoup vers l’avant. Mais l’essentiel c’est la victoire. Il faut faire attention avec ce but que l’on prend à la fin parce que l’on a d’autres matches où on pourrait être en difficulté en encaissant ce but-là. Du relâchement ? C’est vrai, c’est vrai. Il y a toujours des points à améliorer. On gagne, c’est important. Il y a d’autres matches où on a bien joué et on a on n’a pas eu la victoire. La victoire est très importante, il faut continuer le travail pour continuer d’aller vers l’avant. C’est un point faible de notre équipe, on arrive à faire le score et après on se relâche trop en seconde période. Il y a eu des matches où on a eu des problèmes avec ça. »

« On a juste fait une petite fête avec eux parce qu’ils font le déplacement, ils sont toujours là »

Le capitaine du PSG qui a également évoqué la connexion avec les supporters à la fin de la rencontre.

« La fête avec les Ultras pour fêter le titre ? Presque, on a une belle avance, il y a les équipes qui vont jouer ce week-end, on verra les résultats. On continue à faire notre travail. C’est important de continuer dans cette série de victoires, c’est important pour le titre. Quand ce sera mathématiquement fait, on va bien fêter ça. On a juste fait une petite fête avec eux parce qu’ils font le déplacement, ils sont là. On les a entendus toute la rencontre. C’est très important pour nous et on les remercie pour ça. »