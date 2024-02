Marquinhos salue l’adaptation rapide de Beraldo au PSG

Cet hiver, le PSG s’est offert Lucas Beraldo pour 20 millions d’euros. Marquinhos, son compatriote, a salué l’adaptation rapide de son compère de la défense.

Lors du mercato hivernal, le PSG a recruté deux joueurs avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Alors que les deux devaient intégrer l’effectif du PSG dès le mois de janvier, seul le premier est resté à Paris. Le milieu de terrain, qui a subi une opération au pied et qui sera absent des terrains jusqu’en avril, a été prêté jusqu’à la fin de la saison à son futur ancien club, Palmeiras. Pas forcément appelé à jouer régulièrement, Lucas Beraldo a participé à neuf matches sur les dix possibles depuis son arrivée au PSG, dont sept titularisations (630 minutes) et notamment celle en huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad (2-0). Pour TNT Sports Brasil, Marquinhos a souligné l’adaptation rapide de son compatriote au sein de l’effectif du PSG.

« Il montre pourquoi le PSG est allé le chercher au Brésil »

« Je sais que c’est très difficile de venir du Brésil, il faut s’adapter au style de jeu, au nouvel entraîneur, à la nouvelle maison, au froid. Il est arrivé et s’est adapté très vite, souligne le capitaine du PSG. Je suis très content, la confiance que lui donne le coach est le résultat de son travail. Il a l’opportunité de jouer. Il se porte très bien, avec beaucoup de personnalité et montre pourquoi le PSG est allé le chercher au Brésil. » Hier, Lucas Beraldo a remplacé Marquinhos, qui a ressenti des douleurs à la jambe gauche. Mais plus de peur que de mal pour l’international brésilien, qui a participé à l’entraînement ce dimanche au Campus PSG.