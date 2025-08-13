Marquinhos se dit fier de son équipe après le succès en Supercoupe

Au bout du suspense, le PSG s’est imposé contre Tottenham en finale de la Supercoupe d’Europe grâce à un penalty décisif de Nuno Mendes lors de la séance des tirs au but (2-2, 4 t.a.b à 3). Le PSG soulève pour la première fois de son histoire cette Supercoupe.

Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG affrontait le vainqueur de la Ligue Europa, Tottenham, ce mercredi soir en finale de la Supercoupe d’Europe. Après avoir été mené de deux buts, le PSG a puisé dans ses ressources pour parvenir à revenir dans le match avec un but de Kang-in Lee (85e) avant de voir Gonçalo Ramos égaliser (94e). Malgré le raté de Vitinha, le PSG a réussi à retourner la séance pour finalement s’imposer avec une dernière tentative de Nuno Mendes. Au micro de Canal Plus, Marquinhos a savouré ce nouveau succès.

« Le PSG, c’est comme ça. Il faut tenir la pression »

« Je suis fier. On n’a pas trop de préparation, mais cela se voit que le foot ce n’est pas que le physique, c’est aussi le ballon, le mental, d’être bien placé, bien tactiquement. Quand ils ont fait le 2-0, ils ont été beaucoup derrière et nous ont invité à venir. C’est dangereux quand tu invites le PSG à venir comme ça. Le coach a fait des changements qui nous ont donné un plus que l’on avait besoin. Gonçalo est très bien entré. On avait besoin d’un numéro 9 pour mettre ce ballon. Pour les penaltys, on a fait confiance à Lucas. On le connaît. Il vient d’arriver, c’est un moment pour lui de se rassurer. Je suis très heureux, il a réussi. Après, les tireurs ont très bien fait le boulot. Lucas Chevalier avait de la pression ? Le PSG, c’est comme ça. Il faut tenir la pression. Il est habitué. C’est un gardien de haut niveau. À Lille, ce n’est aussi pas facile. Bienvenue à lui, avec un trophée déjà, une finale. Il fallait assurer, et il a très bien assuré. Je serai là toute la saison ? Oui, je pense. Je suis très heureux. Je suis là pour aider. Personne n’a sa place de garantie. On l’a vu depuis l’arrivée du coach. Il faut être à un haut niveau, il faut toujours se donner au maximum. C’est ce que je vais faire, pour qu’il soit content de moi et que je garde ma place. »