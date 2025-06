Marquinhos : « Si on a réussi à ramener ce trophée, c’est aussi grâce aux supporters »

Samedi dernier, le PSG a surclassé l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions (5-0) pour s’offrir sa première coupe aux grandes oreilles. Marquinhos est revenu sur ce sacre.

Le PSG rêvait de ce trophée depuis tant d’années. Samedi dernier, sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich, le club de la capitale a soulevé la première Ligue des champions de son histoire après avoir surclassé l’Inter Milan en finale (5-0). Au club depuis 12 ans, Marquinhos a connu toutes les galères dans la compétition. Le capitaine parisien a enfin pu brandir la compétition ultime de club. Presque une semaine après ce sacre, l’international brésilien, pour PSG TV, est revenu sur ce succès qui le fait entrer encore plus dans l’histoire des Rouge & Bleu.

La finale contre l’Inter

« C’est fou, c’est trop d’émotions, je commençais même à pleurer avant la fin du match. J’ai pensé à toutes les années qu’on a passées, que j’ai passées ici. Je suis très heureux, très content. Je pense à tous les joueurs, toutes les légendes qui sont passées avant moi, avec moi et qui ont fait grandir ce club. On a réussi, et je suis encore une fois très heureux pour ces grands joueurs qui le méritaient aussi. C’est pour ça que je ne pouvais pas contrôler mes émotions. On voulait gagner avec notre manière. Notre manière, c’est d’être agressif du début jusqu’à la fin du match. On ne savait pas que le résultat allait être aussi large. De l’autre côté, il y avait une équipe merveilleuse, une équipe qui méritait vraiment de gagner ce titre aussi. Ils ont fait un super travail jusqu’à cette finale. Mais on a été vraiment costaud dans ce match. »

Les supporters

« Je remercie les supporters qui étaient présents tout au long de cette saison. On vous a toujours senti avec nous, à la maison comme à l’extérieur. Vous avez toujours été les meilleurs supporters du monde. Si aujourd’hui, on a réussi à ramener ce trophée, c’est aussi grâce à vous. Les moments difficiles qu’on a passés, ça nous a servi à grandir et pour nous amener jusqu’ici. Aujourd’hui, on a mérité ce trophée, alors profitez ! »

Luis Enrique

« Le plan mis en place par Luis Enrique a très bien marché. Depuis le début de la saison, il avait vraiment confiance en nous. Il nous a montré le chemin et le chemin a été de jouer tous ensemble, de courir tous ensemble, de bien défendre, de bien attaquer, de trouver les espaces, d’être intelligent pour jouer les uns avec les autres. Tout ce que l’équipe a aujourd’hui, c’est grâce à notre coach qui nous a amené ça. Ce n’est pas par hasard qu’il a réussi cela. C’est un coach qui est très exigeant avec lui-même. Il essaie toujours de chercher à améliorer l’équipe, et de nous améliorer en tant que joueurs. »

A voir aussi : Mayulu : « Avec les jeunes, Luis Enrique est top »

La philosophie du coach et du staff

« Luis Enrique est très exigeant avec nous, les joueurs, avec le staff, avec tout le monde qui travaille dans le club au quotidien. Il te montre le chemin et il te dit les choses à améliorer. Et en même temps, il laisse la liberté pour que l’on puisse comprendre ce qui ne va pas pendant le match. C’est un entraîneur magnifique, il mérite tout ce qu’il a réussi dans sa vie. »