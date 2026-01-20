Marquinhos : « Si on est pas efficace devant et derrière »

Ce mardi soir, le PSG a été battu par le Sporting et devra aller chercher sa qualification dans le top 8 contre Newcastle mercredi. Marquinhos a pointé du doigt le manque d’efficacité offensif et défensif de son équipe.

Le PSG devra encore batailler pour obtenir sa place dans le top 8 de la phase de ligue de la Ligue des champions. En effet, le club de la capitale, ultra-dominateur, s’est incliné sur la pelouse du Sporting ce soir (2-1). Il devra impérativement s’imposer contre Newcastle mercredi soir – au Parc des Princes – pour valider cette position. À l’issue de la rencontre, en zone mixte, Marquinhos est revenu sur la défaite du PSG et a regretté le manque d’efficacité de son équipe dans les deux surfaces.

« Il faut toujours se remettre en question après une défaite comme ça »

« Si on est pas efficace devant et derrière, je pense que le résultat, ça peut finir comme aujourd’hui. Ce sont des choses que l’on a réussi à améliorer l’année à ce moment de la compétition. C’est à nous maintenant de travailler ça pour améliorer ce que l’on doit améliorer. Mais, il y a des bonnes choses sur un match comme ça. On a fait des bonnes choses, mais c’est sûr qu’il faut toujours se remettre en question après une défaite comme ça, lance le capitaine du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. Nous, on est des compétiteurs, on veut toujours gagner, chercher à nous améliorer. C’est comme ça que l’on s’améliore, en discutant dans le vestiaire, lors des entraînements, en voyant ce que le coach nous dit pour nous améliorer. Il ne faut pas tout jeter en l’air. Les compétitions, elles sont là en Champions League, on est en train de se battre pour les huit premières places en Coupe de France, on est éliminé, mais en championnat, on est aussi là, on se bat pour la première place. Il faut juste améliorer des petites choses, les détails que l’on peut améliorer, et tout ira bien après. On voulait gagner aujourd’hui pour s’assurer presque une place dans les huit premiers. On va voir comment cela va se passer. On va jouer ce dernier match comme un match très important pour nous, à la maison, avec nos supporters, notre énergie. Je pense que l’on peut faire de belles choses et on verra si on n’arrive pas à nous qualifier directement pour les huitièmes, on devra jouer les barrages et aller chercher notre place. »