Marquinhos : « Si on regarde le classement, on est inquiet »

Sur la pelouse du Bayern Munich, le PSG s’est incliné sur la plus petite des marges. Les Parisiens se mettent en grande difficulté pour la suite de la compétition.



Après un début de campagne européenne difficile, le PSG se devait de l’emporter contre le Bayern Munich ce mardi soir pour se relancer dans la compétition et maintenir ses chances de qualification pour la phase finale de la Ligue des champions. Dans un match plaisant à voir, les deux équipes se sont procurées des occasions. Mais comme depuis le début de la saison, les Parisiens ont manqué de réalisme et ont concédé un but après une erreur deMatvey Safonov (1-0). Pour croire en une qualification, le PSG va devoir s’imposer lors des trois dernières rencontres. Au micro de Canal Plus Foot, Marquinhos a évoqué le but encaissé par les Parisiens avant de ne pas cacher son inquiétude pour la suite de la compétition.

« On a trois finales à jouer »

« Le but ? J‘ai demandé à l’arbitre ce qu’il s’est passé parce qu’il y a un joueur qui le bloque et qui ne joue pas le ballon. Après, c’est très difficile quand il le bloque comme ça et qu’il ne joue pas le ballon. Le gardien, il ne peut rien faire. Il a essayé de sortir et de dégager le ballon. Mais on n’a pas réussi. Corner, on sait comment c’est que c’est très important dans un match et dans un match comme ça. L’année dernière, on s’était fait piéger contre Dortmund sur un corner. Aujourd’hui, c’est pareil. On n’aime pas parler de l’arbitrage, mais il était vraiment difficile contre nous, il ne nous facilitait pas la tâche. Tous les doutes ont été pour le Bayern. Qu’est-ce que le PSG avait de moins que le Bayern ? Physiquement, ils étaient plus frais que nous dans les combats. On a été meilleur au fur et à mesure du match. On a réussi à prendre quelques contre-attaques dans la transition. On savait qu’ils allaient presser dès la première minute. On a essayé de prendre les espaces dans le dos de leur milieu de terrain pour que l’on puisse aller vers l’avant avec les espaces qu’ils allaient nous donner avec leur pressing. En première mi-temps, c’était un match serré. On a essayé d’aller presser avec notre philosophie. On a pris quelques risques en trop avec un dégagement sur Coman et rapidement, il y avait trois joueurs dans la surface. On a changé en deuxième mi-temps. Le coach a avancé Hakimi, il m’a mis un peu plus sur Kingsley Coman pour essayer de mieux gérer la profondeur. Avec le rouge, c’était vraiment difficile. Inquiet ? Si on regarde le classement, on est inquiet. C’est normal. On ne sait pas ce qu’il va se passer. On a trois matches à jouer. On a trois finales à jouer, avec un match à la maison contre City, qui est une grande équipe. Il faudra aller chercher le plus de points possible. C’est notre objectif de se qualifier. On n’est pas venu ici pour jouer derrière, rester tranquille pour le résultat. On a essayé de faire notre match, de gagner ce match. Même à dix, on a essayé de presser et d’aller vers l’avant parce que l’on a besoin de points. »