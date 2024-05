Marquinhos s’offre deux nouveaux records avec le PSG

Déjà recordman des matches joués sous le maillot du PSG, Marquinhos s’est offert deux nouveaux records grâce à la victoire du PSG en finale de Coupe de France.

Au club depuis l’été 2013, Marquinhos est un cadre du PSG. Le défenseur central brésilien (30 ans) est entré dans l’histoire du club de la capitale cette saison en devenant le joueur le plus capé de l’histoire du champion de France (443 matches), effaçant des tablettes Jean-Marc Pilorget et ses 435 matches avec le PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, le Brésilien devrait étendre ce record encore très loin. Samedi dernier, il était titulaire lors de la victoire du PSG contre Lyon en finale de la Coupe de France (1-2). À l’occasion de cette rencontre, le capitaine parisien s’est offert deux nouveaux records.

Son 30e trophée depuis son arrivée au PSG

En effet, quand le PSG s’est offert la 15e Coupe de France de son histoire samedi soir, Marquinhos a soulevé pour la septième fois de sa carrière le trophée de la doyenne des compétitions en France. Il devient le recordman de victoires en Coupe de France et devance désormais son ancien coéquipier au PSG, Marco Verratti, et son acolyte de la défense centrale, Presnel Kimpembe, qui ont tous les deux remportés six Coupes de France. Avec cette dernière, l’international brésilien est aussi devenu le joueur avec le plus de titres remportés avec le PSG et même en France – à égalité avec Marco Verratti – avec 30 trophées (9 Championnats de France, 7 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 8 Trophées des Champions).