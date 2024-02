Marquinhos s’offre un nouveau record sous le maillot du PSG

Avec 432 matches, Marquinhos n’est plus qu’à quatre rencontres de devenir le joueur le plus capé de l’histoire du PSG. Contre Nantes, il s’est offert un record en Ligue 1.

Arrivé au PSG à l’été 2013, Marquinhos a très rapidement su s’imposer au sein de la défense du PSG. L’international brésilien est désormais un cadre du club de la capitale, lui qui porte le brassard de capitaine depuis le départ de Thiago Silva en 2020. L’un des chouchous du Parc des Princes et des supporters parisiens est sur le point d’entrer dans l’histoire du PSG. En effet, avec 432 matches sous la tunique Rouge & Bleu, l’international brésilien est à trois matches de rejoindre Jean-Marc Pilorget sur la première place des joueurs les plus capés de l’histoire du PSG.

286 matches en Ligue 1 avec le PSG

S’il participe au trois prochains matches du PSG, contre Rennes dimanche (17h05, Canal Plus Foot), Monaco le 1er mars, et le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre la Real Sociedad le 5 mars prochain, il égalera l’ancien défenseur parisien (1975-1989). Il deviendra le seul recordman des matches joués avec le PSG contre Reims, cinq jours plus tard. Contre Nantes, Marquinhos s’est déjà offert un record. Titulaire et très performant sur la pelouse de la Beaujoire, il est devenu, avec son 286e match en Ligue 1, le joueur avec le plus de rencontre en championnat pour les Rouge & Bleu au 21e siècle.