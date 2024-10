Après son match nul frustrant en Ligue des champions face au PSV Eindhoven (1-1), le PSG devra vite se remobiliser pour le Classique face à l’OM dimanche.

Le PSG a encore déçu en Ligue des champions. Largement dominateur mais incapable de concrétiser ses nombreuses occasions, le club de la capitale se met déjà dans une situation dangereuse dans cette phase ligue de la Ligue des champions. Après ce résultat nul face au PSV Eindhoven, une autre rencontre importante attend les Rouge & Bleu cette semaine, le Classique face à l’Olympique de Marseille (dimanche à 20h45 sur DAZN).

« On sait que c’est le match le plus important de la saison »

Une affiche qui opposera le leader au troisième du championnat, seulement séparés par trois points. Présent en zone mixte après le match face au PSV, le capitaine du PSG, Marquinhos, s’est penché sur cette rencontre face aux Olympiens, dans des propos rapportés par L’Equipe : « Avant un match contre Marseille, il ne faut jamais être inquiet. On sait que c’est le match le plus important de la saison. C’est ma douzième saison à Paris, je sais à quel point ce match est important. On est frustré par le résultat (1-1) face au PSV parce qu’on voulait cette victoire. On a une équipe compétitive, on veut toujours gagner. Dans le foot, on n’a pas le temps d’être frustré. On a un très beau match à jouer dimanche, le plus beau de la saison. Tous les joueurs ont faim avant ce match. On va travailler pour aller chercher un résultat. C’est le match à gagner. Un Classique, ça ne se joue pas, ça se gagne. Il faut aller là-bas et gagner, et ramener cette victoire à la maison pour nos supporters. »