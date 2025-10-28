Marquinhos titulaire pour le déplacement du PSG à Lorient ?

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Lorient lors de la 10e journée de Ligue 1. De retour sur les terrains contre Brest, Marquinhos pourrait être titulaire demain.

Deuxième déplacement en quatre jours en Bretagne pour le PSG. Après s’être imposé contre Brest samedi après-midi (0-3), le PSG se déplace cette fois-ci à Lorient pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Touché à la cuisse contre l’Atalanta Bergame le 17 septembre dernier, Joao Neves participe aux entraînements collectifs depuis plusieurs jours et postule pour une place dans le groupe. Ce n’est pas encore la cas de Fabian Ruiz, qui se rapproche d’un retour sur les terrains, mais qui n’est pas encore à 100% pour rejouer. Le coach devra aussi faire sans Achraf Hakimi, laissé au repos.

Ousmane Dembélé également titulaire ?

Pour remplacer le numéro 2 du PSG, Luis Enrique devrait choisir d’aligner Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit, selon Le Parisien. De retour sur les terrains contre Brest après sa blessure aux quadriceps lors du Classico, Marquinhos pourrait connaître sa première titularisation demain aux côtés de Lucas Beraldo en défense centrale. Nuno Mendes occuperait, lui, le couloir gauche de la défense. Selon le quotidien francilien, le milieu de terrain devrait être composé de Kang-in Lee, Vitinha et Désiré Doué. Enfin, Ousmane Dembélé pourrait connaître sa première titularisation depuis son retour de blessure. Il serait aligné dans le couloir droit de l’attaque avec Gonçalo Ramos en pointe et Ibrahim Mbaye dans le couloir gauche.

La composition probable du PSG contre Lorient selon Le Parisien : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Beraldo, Mendes – Lee, Vitinha, Doué – Dembélé, Ramos, Mbaye





