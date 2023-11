Marquinhos touché aux ischios jambiers avec le Brésil

C’est l’hécatombe pour le PSG durant cette trêve internationale. Après Warren Zaïre-Emery, c’est Marquinhos qui revient à Paris blessé.

Cette nuit, le Brésil recevait l’Argentine dans le cadre de la sixième journée des Eliminatoires à la Coupe du monde 2026. Après deux défaites d’affilée, les Brésiliens voulaient se relever contre les Argentins. Et malheureusement, ils se sont inclinés (0-1). Titulaire et capitaine lors de choc, Marquinhos a malheureusement dû sortir à la mi-temps en raison de douleurs aux ischios jambiers. Il doit passer des examens à son retour à Paris, mais il est incertain pour les matches contre Monaco et Newcastle.

A voir aussi : PSG / MHSC – Marquinhos s’offre un record prestigieux au PSG

Il espère que ce n’est rien

À l’issue de la rencontre, le capitaine du PSG s’est confié auprès d’Eric Frosio, journaliste spécialiste du football brésilien pour plusieurs médias français. « Dans une action, j’ai senti l’ischio et après, cela me faisait mal, c’est pour ça que je suis sorti. Lors des premiers examens, ça me faisait un peu mal sur les étirements. Quand je vais arriver à Paris, je vais faire des nouveaux examens pour en savoir plus. Monaco ? Je ne sais pas, il faut attendre. Je vais arriver jeudi, ce sera un proche de Monaco. Pour ce match, je ne sais pas comment je vais me sentir dans quelques jours. J’espère que ce ne sera rien pour que je puisse jouer le plus tôt possible.«