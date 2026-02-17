Marquinhos, toujours un élément clé du PSG de Luis Enrique

Arrivé au PSG durant l’été 2013, Marquinhos est toujours un joueur du PSG en 2026. Malgré l’arrivée de plusieurs défenseurs centraux, il a réussi à conserver sa place dans les grands matches.

Marquinhos joue sa treizième saison sous le maillot du PSG. L’été dernier, des rumeurs l’annonçaient possible partant, le club de la capitale ayant recruté Illia Zabarnyi pour venir concurrencer l’international brésilien. Mais le capitaine parisien est toujours un élément clé de l’effectif du PSG. Dans chaque gros match du PSG, Marquinhos est titulaire en défense centrale aux côtés de Willian Pacho. À 31 ans, Marquinhos a tout vécu. Les tourbillons d’émotions lors des défaites, le succès européen tant attendu, les prolongations difficiles et même les étés chauds où un départ a plusieurs fois été évoqué, avance L’Equipe. « Il faut remonter à 2016 pour se rappeler l’épisode le plus connu. Lassé d’être le troisième larron derrière la paire Thiago Silva – David Luiz, le Brésilien souhaitait rejoindre le FC Barcelone. Le résultat ? Une fin de non-recevoir du président Nasser al-Khelaïfi, un départ de David Luiz vers Chelsea le dernier jour du mercato et le début d’une idylle. Les concurrents se sont succédé depuis, le temps l’a fait devenir un peu plus lent, mais le statut du capitaine parisien n’a jamais semblé aussi indéboulonnable. »

Son leadership est incontestable

D’autant que son leadership est incontestable, assure L’Equipe. L’exemple le plus parlant est peut-être le plus récent. Quand Ousmane Dembélé a pris la parole publiquement à Rennes pour critiquer l’investissement de certains de ses coéquipiers (1-3, vendredi), il se savait soutenu par son capitaine en interne. Marquinhos n’est pas du genre à s’étaler en public, mais il sait, depuis quelques saisons, faire entendre sa voix auprès des siens. Et comme le Ballon d’Or, il a su critiquer l’environnement interne observé depuis le début de l’année 2026, avec des coéquipiers jugés plus solistes et moins modestes. Les éternelles questions de ces derniers mois reviendront l’été prochain, mais l’intéressé semble moins ouvert à un départ que par le passé. Les clubs saoudiens sont toujours là, discutent avec son entourage et tentent de se montrer convaincants, mais Marquinhos n’est pas pressé de rejoindre la puissante ligue saoudienne. Ni de rentrer au Brésil. Sous contrat jusqu’en 2028, il a confié à certains proches qu’il ne pourrait accepter qu’un départ au Qatar, au Moyen-Orient, sans donner de temporalité à sa réflexion. L’international auriverde (103 sélections) a encore le temps d’y penser. Très attaché à son joueur, Al-Khelaïfi laissera Luis Enrique décider de la suite à donner côté club, conclut L’Equipe.