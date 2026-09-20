Marquinhos
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Marquinhos : «  Toujours un plaisir de gagner à Marseille »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas21 septembre 2026

Ce dimanche soir, Marquinhos a offert la victoire au PSG lors du Classico contre Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 (1-2). Le capitaine du PSG n’a pas caché sa joie de gagner à Marseille.

En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG est allé s’imposer sur la pelouse du Stade Vélodrome lors du premier Classico de la saison (1-2). Après l’ouverture du score de Ferran Torres, Marseille a réussi à égaliser. Un but qui n’a pas fait trembler le PSG, qui a vu Marquinhos lui offrir la victoire avec une réalisation seulement deux minutes après le but marseillais. Le capitaine parisien n’a pas caché sa joie de s’imposer une nouvelle fois dans un Classico

Marseille / PSG – Les notes des joueurs parisiens
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« Comme on le dit souvent, un Classique, ça ne se joue pas, ça se gagne »

«  C’est toujours un plaisir de gagner ici. Quand on vient ici et qu’on gagne le match, c’est trop bien, peu importe si c’est serré ou non. On a eu des matches plus faciles ici, aujourd’hui ça a été un bon match. On a aussi dû défendre, et même si leur équipe était avant-dernière avant ce match-là, c’est une bonne équipe qui nous a challengés sur le terrain, lance Marquinhos pour PSG TV. On a su surmonter nos difficultés pour l’emporter et c’est trop bien, je suis très heureux de gagner ici. Comme on le dit souvent, un Classique, ça ne se joue pas, ça se gagne, peu importe que ce soit ici ou à la maison, et on est très heureux de remporter ce match-là. Mon but ? Je crois que j’égalise le nombre de buts de Lucas Moura au club, non ? Quarante-six buts, c’est très bien ça ! On sait combien c’est difficile de marquer des buts, mais quand on en a l’opportunité et qu’on peut aider l’équipe à gagner, c’est toujours bien. Surtout ici, à Marseille. »







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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas21 septembre 2026

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