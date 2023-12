A la veille du choc entre le PSG et le BVB pour une rencontre capitale pour l’avenir européen des Parisiens, le capitaine Marquinhos s’est présenté en conférence de presse avant son coach Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain joue clairement sa place en Ligue des Champions ce mercredi (21h sur Canal +) sur la pelouse du Borussia Dortmund. A la veille de cette rencontre capitale, la traditionnelle conférence de presse s’est tenue. L’occasion pour Marquinhos de se présenter face aux journalistes.

L’ambition de Marquinhos avant BVB / PSG (au micro d’RMC Sport)

« Je pense que demain ce sera un match où il faut tout donner. On a notre destin entre les mains. On doit donner le meilleur sur le terrain. On a fait une bonne préparation, on arrive dans les bonnes conditions et on a notre destin entre nos mains […] Chaque match a son histoire, demain tout peut se passer. On est là pour prendre ce défi en mains. C’est le match où il faut tout donner. C’est important de gagner et on va tout faire pour ça. […] Le collectif c’est le plus important. Avec un collectif costaud et fort, les individualités ressortiront. On a de grands joueurs prêts à aller sur le terrain. Tout le monde est excité pour faire un grand match« .

Le problèmes à l’extérieur

« Bien sûr si je pensais que cette équipe n’avait pas le caractère nécessaire, je serais resté à la maison. On a fait une bonne semaine de travail, on s’est bien préparé. Tout le monde est prêt pour faire un bon match, tout le monde est excité et on est prêt pour faire un très gros match. Notre destin est entre nos mains« .

L’ambition de faire le jeu et la philosophie de Luis Enrique

« Le coach a des principes de jeu. On comprend de plus en plus sa philosophie. Le coach nous connaît de plus en plus. On va essayer avec notre personnalité. S’il faut dégager un ballon, on le fera. On ne doit pas prendre de risque bête« .

Après sa blessure, son état de forme

« J’arrive à 100%, avec une grande excitation comme si c’était mon premier match. Je n’ai pas joué tout le match à Nantes, mais c’est le coach qui a décidé. Tout allait bien. Pour Warren, il n’a pas de gêne, de ce que je sais« .

L’absence d’Ousmane Dembélé

« C’est un grand joueur qui apporte beaucoup. Comme le coach l’a dit, il y avait de grands joueurs absents au dernier match comme Warren et moi. Demain, Ousmane n’est pas là mais le joueur qui le remplacera voudra faire un grand match. Ousmane nous a beaucoup apporté pendant les poules de Ligue des Champions mais son remplaçant voudra faire un grand match« .

La positivité de Marquinhos

« Il ne faut pas laisser passer un trophée. Si demain, on fait un gros match avec une belle performance collective avec nos supporters présents, cela va nous donner beaucoup de confiance. On a choisi de regarder le côté positif pour demain !« .

A propos de la Ligue des Champions

« C’est le seul trophée qui manque pour moi ici. C’est le rêve de beaucoup de joueurs. Le chemin est long. Il faut aller match par match. On va commencer par celui de demain. Il est décisif pour cette saison. Et bien sûr, si je ramène ce trophée un jour à Paris, ce sera un des plus beaux jours de ma vie …« .