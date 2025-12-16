Marquinhos : « Un sixième titre dans la saison, ce serait incroyable »

Demain soir (18 heures, M6, beIN SPORTS 1), le PSG joue la finale de la Coupe Intercontinentale. Marquinhos aimerait finir l’année 2025 avec un sixième trophée.

Le PSG affronte Flamengo demain soir en finale de la Coupe Intercontinentale. Pour la première fois de son histoire, le PSG joue cette compétition. Et le club de la capitale voudra inscrire ce trophée à son palmarès pour achever son année 2025 historique avec un sixième titre, ce qui ferait de lui l’un des meilleurs clubs de l’histoire sur une saison. À la veille de cette rencontre, Marquinhos a répondu à la presse à l’issue de l’entraînement. Le capitaine des Rouge & Bleu espère remporter ce trophée.

« C’est un titre important pour nous »

« Pour tout le monde, c’est un match spécial, je sais qu’historiquement, c’est très important pour les équipes brésiliennes de gagner ce trophée, On essaie de se passer ce message ici. On est ambitieux, on a faim de gagner ce titre. On est une équipe ambitieuse avec un entraîneur très exigeant qui nous pousse à faire de bons matches. Un sixième titre dans la saison, ce serait incroyable« , lance le numéro 5 du PSG dans des propos relayés par L’Equipe. Également présent devant les journalistes, Vitinha veut profiter de cette opportunité rare. « Gagner ce trophée serait inédit pour le PSG et pour les clubs français. Une finale, ça représente tout. C’est une opportunité incroyable d’être ici. Tu ne sais jamais si tu vas jouer une autre finale, c’est très difficile d’arriver ici, il faut gagner quelque chose de très important. Il faut profiter des opportunités d’arriver là. Parce que tu ne sais jamais si tu vas être dans la même situation. » Enfin, Khvicha Kvaratskhelia a évoqué l’importance de ce trophée pour le PSG. « Tous les trophées comptent, c’est un titre important pour nous, nous sommes prêts pour ça. C’est notre dernière chance de gagner un trophée cette saison, donc c’est important de tout mettre en œuvre pour le gagner. Chaque titre est un privilège. On sait tous que le Qatar est la seconde maison du PSG. C’est un bon match à jouer dans une incroyable atmosphère.«