Marquinhos : « Une très belle manière de fêter la 500e »

Dans un match riche en buts, le PSG a réussi à s’imposer ce mercredi soir contre Tottenham lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un résultat important pour sa place dans les huit premiers.

Mené deux fois au score, le PSG a réussi à renverser la situation contre Tottenham ce mercredi soir lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (5-3). Avec ce succès, où Vitinha a brillé avec un triplé, le club de la capitale prend une bonne option pour sa place dans le top 8 de la phase de ligue. Au micro de Canal Plus, Marquinhos qui a joué sa 500e avec le PSG ce soir, est revenu sur ce beau succès parisien.

« On a une équipe qui ne lâche rien »

« Une très belle manière de fêter la 500e même si j’aurais préféré que l’on encaisse pas de buts, moi comme défenseur. Ça aurait pu être la soirée parfaite. Mais bon, on a gagné, je pense que l’équipe a été dedans. L’équipe de Tottenham a bien préparé cette rencontre, ils ont exploité nos petits points faibles. Après, je pense que l’équipe est restée costaud dans le match. C’était une soirée spéciale pour moi. On en parlait dans le vestiaire, je voulais vraiment gagner pour que l’on puisse bien le fêter. L’attitude était là. Je pense que l’équipe a été dedans. On sait que les soirées de Champions League, il faut toujours se donner à 100%. On a été présent. Je pense qu’il y avait une équipe de Tottenham qui a bien exploité les contres, les centres au deuxième poteau, les un contre un. Je pense qu’ils ont marqué et ça a rendu le match difficile pour nous. Mais nous, on a une équipe qui ne lâche rien jusqu’à la fin. On l’a déjà montré l’année dernière. C’est un bon état d’esprit que l’équipe a, que le coach nous amène de plus en plus. C’est comme ça, la saison elle est longue. Il faut vraiment marquer des points pour bien se qualifier. »