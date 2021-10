Marsch : « Nkunku est apte pour Fribourg »

Plus tôt dans la journée, Bild relatait un coup à la cheville reçu par Christopher Nkunku à l’entraînement hier. La gravité de sa blessure n’était pas connue mais il s’avère que l’ancien joueur du PSG ne souffre de rien de grave. Présent ce jeudi après-midi en conférence de presse, Jesse Marsch – l’entraîneur du RB Leipzig – a rassuré sur l’état de santé de son milieu de terrain ainsi que celui de Nordi Mukiele. « Les deux étaient à l’entraînement aujourd’hui et sont prêts pour samedi contre Fribourg. » Plus de peur que de mal pour Nkunku, qui pourra retrouver le Parc des Princes mardi soir.