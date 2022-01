Marseille défiera le vainqueur du match PSG / Nice

Le PSG et Nice clôturent les huitièmes de finale de Coupe de France ce soir au Parc des Princes. Les deux équipes vont se battre pour récupérer le dernier billet pour les quarts de finale de la doyenne des compétitions en France. Parisiens et Niçois connaissent leur possible adversaire pour la suite de la compétition.

Lors du tirage au sort a été effectué avant le match lors de l’émission Tout le Sport sur France 3, le possible adversaire du PSG ou de Nice a été dévoilé. Ce sera un choc contre l’Olympique de Marseille. La rencontre se déroulera au Parc des Princes ou à l’Allianz Riviera le 9 février.

Les quarts de finale de la Coupe de France