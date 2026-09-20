Marseille / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront s’imposer pour poursuivre leur remontée au classement.

Avant la première trêve internationale de la saison, le PSG se déplace à Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Vainqueur de son premier match de la saison en championnat la semaine dernière contre Brest, le club de la capitale voudra poursuivre sur sa lancée lors du premier Classico de la saison afin de se rapprocher du podium et enfoncer encore un peu plus son meilleur ennemi. Pour ce choc, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet. Touché à la cuisse contre Brest, Achraf Hakimi est forfait alors que Lucas Hernandez a été laissé à Paris.

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Moins d’une heure et demie du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Dimanche dernier, le PSG s’était imposé sur la pelouse du Stade Brestois (0-1). Un score que personne n’a trouvé ici. Dommage !