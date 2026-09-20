Marseille / PSG – Les compositions officielles

Ce dimanche soir, le PSG se déplace à Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant ce premier Classico de la saison, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Le PSG va tenter de s’offrir sa deuxième victoire de la saison en Ligue 1 ce dimanche soir avec le déplacement à Marseille en clôture de la cinquième journée. Pour ce premier Classico de la saison, placé juste avant la trêve internationale, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Achraf Hakimi, blessé, et Lucas Hernandez, laissé à Paris, sont absents. Pour ce choc contre les Marseillais, le coach du PSG a décidé d’aligner une équipe proche de l’équipe type.

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Ferran Torres sur le banc

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Matvey Safonov. Pour remplacer Achraf Hakimi, Luis Enrique a décidé d’aligner Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit. Le titi du PSG accompagne Willian Pacho, Marquinhos et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Vitinha est associé à João Neves et Fabián Ruiz. En attaque, le coach espagnol a décidé d’aligner Désiré Doué dans le couloir droit, Ousmane Dembélé en pointe et Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche.

Feuille de match Olympique de Marseille / Paris Saint-Germain

5e journée de Ligue 1 – Stade : Vélodrome – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Marc Bollengier – VAR : Bastien Dechepy et Wilfried Bien