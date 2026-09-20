Marseille / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Pour le premier Classico de la saison, le PSG s’est imposé contre Marseille ce dimanche soir (1-2). Il poursuit son redressement en Ligue 1. Plusieurs joueurs ont fortement brillé ce soir.

Avant de voir un très grand nombre de ses joueurs partir avec leurs sélections nationales respectives, le PSG avait un match à jouer et quel match, le Classico contre Marseille. Après avoir glané son premier succès en Ligue 1 cette saison la semaine dernière sur la pelouse du Stade Brestois (0-1), le club de la capitale voulait poursuivre sur la lancée au Vélodrome ce dimanche soir. Et les Parisiens ont réussi à repartir avec les trois points face à leur meilleur ennemi grâce à des buts de Ferran Torres, entré en jeu, et Marquinhos (1-2). Le capitaine du PSG, qui aime marquer en ce début de saison, a été impérial en défense et a réussi à stopper les actions marseillaises. Il a donc été le buteur victorieux après avoir été trouvé par Nuno Mendes d’un magnifique centre et s’y est repris à deux fois pour tromper le gardien marseillais. Le latéral gauche a été l’homme de ce match. Bien présent défensivement, il s’est, comme à son habitude, projeté dans la surface adverse et a mis en danger ses adversaires dans son couloir. Il a offert plusieurs caviars à ses partenaires et aurait pu repartir avec plus d’offrandes si ses coéquipiers n’avaient pas manqué leurs tentatives.

Ousmane Dembélé trop brouillon devant le but

À la pointe de l’attaque, Ousmane Dembélé a été l’un des Parisiens les plus dangereux, mais il a manqué cruellement de réalisme devant le but. Il a aussi essayé de combiner avec ses coéquipiers en attaque, mais ces derniers se sont montrés maladroits dans le dernier. Il est également à l’origine du but marseillais en se faisant chiper le ballon dans les pieds. Sur cette réalisation, Willian Pacho se fait enrhumer par Angel Gomes, qui trompera finalement Matvey Safonov. S’il n’a pas été vraiment inquiété le reste du match, l’international équatorien, auteur d’un tacle salvateur dès les premières minutes du match, n’a pas encore retrouvé le niveau qui fait de lui l’un des meilleurs défenseurs au monde depuis trois ans. Au milieu de terrain, João Neves aurait pu permettre au PSG d’ouvrir le score à deux reprises de la tête, l’une de ses spécialités. Mais il a manqué de sérénité dans le dernier geste. Dans l’ensemble, son match est positif, lui qui a tenté de lancer des actions et qui a encore été précieux défensivement. Passeur décisif sur le but de Ferran Torres, Désiré Doué est monté en puissance dans ce match. Après une première mi-temps sans relief, il a tenté des choses en seconde période, tenté sa chance et aurait pu s’offrir un très beau but, mais sa frappe enroulée est passée à côté du but marseillais. Encourageant pour la suite.