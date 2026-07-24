Martin James annonce son départ du PSG

Gardien des U19 du PSG, Martin James a annoncé son départ. Après avoir refusé de signer son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu, le portier de 18 ans va poursuivre sa carrière du côté de l’Allemagne.

L’exode des Titis se poursuit. En cette période estivale, de nombreux jeunes issus du centre de formation ont décidé de lancer leur carrière professionnelle loin de Paris. C’est notamment le cas de Noah Nsoki, Élijah Ly ou encore Samba Coulibaly. Ce jeudi soir, un autre acteur de la belle saison 2025-2026 des U19 du PSG a annoncé son départ : il s’agit de Martin James.

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Martin James va s’engager à Cologne

Malgré une proposition de premier contrat professionnel de la part du club, le gardien de 18 ans a décliné l’offre. Il a annoncé son départ sur son compte Instagram : « Toi qui m’as accueilli, toi qui m’as fait grandir, toi qui m’as fait progresser… Tu m’as fait vivre des moments très compliqués, mais aussi des moments de pur bonheur. Je t’ai tout donné, et tu m’as offert en retour une expérience tout simplement inoubliable. Je t’écris aujourd’hui avec beaucoup d’émotion et un sentiment difficile à décrire. Au cours de ma formation, j’ai tout connu : les moments de doute, les victoires, les blessures, les défaites… et je te remercie pour tout cela. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre, sans qui le club ne pourrait pas exister, ainsi que celles qui m’ont personnellement accompagnés tout au long de ma formation au Paris Saint-Germain. Une pensée particulière à tout le pôle gardiens de but, aux joueurs comme aux coachs. Merci à tous pour le travail réalisé depuis le premier jour. Une nouvelle vie et de nouveaux projets m’attendent désormais ailleurs. Paris, je te quitte aujourd’hui en étant un homme et un joueur différent de celui que j’étais en arrivant. À très vite sur les terrains. ❤️💙. »

Selon les informations de Sky Sport et du Parisien, Martin James va poursuivre sa carrière en Allemagne. L’international U19 français, arrivé à Paris en 2023, s’est mis d’accord avec le FC Cologne, 14e de Bundesliga la saison passée. Il doit parapher son contrat avec la formation allemande ce vendredi. La saison passée, le gardien parisien avait été convoqué à plusieurs reprises dans le groupe de Luis Enrique, notamment lors des rencontres de Ligue des champions face à Tottenham, à l’Athletic Bilbao, au Sporting CP ou encore à Newcastle.