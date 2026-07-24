Martin James quitte officiellement le PSG pour Cologne

Un nouveau titi quitte le PSG cet été. Gardien de l’équipe U19, Martin James a décidé de lancer sa carrière à Cologne. Il a signé son premier contrat pro avec le club allemand.

Le mercato du PSG est pour l’instant dicté par les départs des titis. De nombreux jeunes joueurs ont préféré quitter leur club formateur pour signer leur premier contrat professionnel dans une autre équipe. C’est le cas de Martin James. Gardien titulaire de l’équipe U19 des Rouge & Bleu, il a décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel avec le PSG, estimant ne pas avoir assez de visibilité sur son avenir au sein de l’équipe professionnelle, les dirigeants ayant recruté Alessandro Longini cet été. Hier, Martin James avait annoncé son départ du PSG.

« Une grande opportunité de rejoindre Cologne »

Ce vendredi après-midi, le FC Cologne a officialisé sa signature. Le jeune gardien a signé son premier contrat professionnel de trois ans avec le club allemand. Il est donc lié avec le 14e de Bundesliga jusqu’en juin 2029. Dans le communiqué du club allemand, le titi du PSG a évoqué son arrivée à Cologne. « Pour moi, c’est une grande opportunité de rejoindre Cologne. J’ai déjà beaucoup entendu parler du club, surtout à quel point les fans sont fous. Ils sont toujours derrière le club qui m’a montré un chemin que je veux suivre ici avec ce grand soutien. » Thomas Kessler, directeur sportif du FC Cologne, s’est réjoui de cette signature. « Martin est un gardien de but très passionnant avec un grand potentiel de développement. Il a bénéficié d’une bonne formation dans un club de haut niveau, et est un international français chez les jeunes. Il apporte les conditions pour passer avec nous les prochaines étapes de son développement. Il sera intégré à l’équipe première mais dans le même temps, il est prévu qu’il participe à des matches avec notre équipe U21 afin de faire avancer continuellement son développement à un niveau élevé. »