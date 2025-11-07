Martinez : « Pour moi, Mendes est le meilleur joueur du monde »

Nuno Mendes a été très performant avec le PSG et le Portugal ces derniers mois. Roberto Martinez, son sélectionneur, s’est montré dithyrambique envers le latéral gauche.

Nuno Mendes s’est blessé au genou contre le Bayern Munich mardi soir. Le numéro 25 du PSG sera absent plusieurs semaines. Un coup d’arrêt pour le latéral gauche, qui marchait sur l’eau depuis de très nombreux mois, que ce soit avec les champions d’Europe ou le Portugal. De nombreux observateurs estiment qu’il est actuellement le meilleur latéral gauche du monde. Son sélectionneur, Roberto Martinez, qui ne peut pas compter sur lui lors de la prochaine trêve internationale, a encensé son défenseur en conférence de presse ce vendredi.

« Il n’y a personne pour remplacer Nuno Mendes«

« Mon appréciation de Nuno Mendes est très subjective, c’est comme parler de mon fils. Mais je pense qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas d’autre latéral gauche au monde capable de défendre en un contre un et qui, balle au pied, puisse jouer en numéro 10 dans l’axe, et qui soit également performant sur l’aile, salue le sélectionneur du Portugal devant les journalistes. Il est très bon dans les airs et peut jouer en défense centrale. Donc, pour moi, c’est le meilleur joueur du monde, un joueur décisif pour son club. Il n’y a personne pour remplacer Nuno Mendes, il est probablement le meilleur au monde. Nous devons trouver des solutions, trouver un équilibre sur l’aile. »