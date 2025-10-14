Martinez : « Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde »

Vitinha a été l’un des meilleurs joueurs du PSG la saison dernière. Son sélectionneur, Roberto Martinez, estime qu’il est actuellement le meilleur milieu du monde.

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Vitinha a eu du mal lors de ses premiers pas au PSG. Après l’arrivée de Luis Enrique sur le banc des Rouge & Bleu durant l’été 2023, l’international portugais s’est métamorphosé pour devenir l’un des cadres du club de la capitale et l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Pour son sélectionneur, Roberto Martinez, le numéro 17 du PSG est le meilleur milieu de terrain du monde, malgré les déclarations de Luis De la Fuente, sélectionneur de l’Espagne, qui désignait Pedri comme meilleur milieu de terrain du monde.

« João Neves aussi, avec un profil différent, fait partie des meilleurs »

« Ce que Luis De La Fuente dit de ses joueurs est juste. Il travaille avec eux et les connaît mieux. Pour moi, Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde. João Neves aussi, avec un profil différent, fait partie des meilleurs. En Ligue des champions, le meilleur milieu a été Vitinha, d’un point de vue statistique. Au vu de la saison qu’il a réalisée dans la meilleure ligue de clubs. Il faut accepter les opinions, bien sûr, mais sans aucun doute, Vitinha a été le meilleur« , louange le sélectionneur du Portugal en conférence de presse.