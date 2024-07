Mary Earps : « Je suis très fière de rejoindre le PSG »

Annoncée depuis plusieurs jours, l’arrivée de Mary Earps au sein des Féminines du PSG a été officialisée hier après-midi. La gardienne anglaise a livré sa première interview.

Après cinq ans à Manchester United, Mary Earps, en fin de contrat avec l’équipe mancunienne, a décidé de se lancer dans un nouveau défi et de rejoindre les Féminines du PSG pour les deux prochaines saisons. Considérée comme la meilleure gardienne du monde, l’internationale anglaise (31 ans) arrive en tant que numéro 1 chez les Rouge & Bleu. Elle compte amener son expérience pour faire passer un cap au club de capitale. Après la signature de son contrat, elle s’est confiée à PSG TV.

Son sentiment après avoir signé au PSG

« C’est un sentiment incroyable, je suis très fière de rejoindre le Paris Saint-Germain et de pouvoir porter ce maillot. »

La raison de son choix de signer au PSG

« J’aime la vision du club. Quand je vois les ambitions, les objectifs que se fixe l’équipe… Le club veut devenir la meilleure équipe en Europe, voire au monde. J’ai les mêmes aspirations, et je veux jouer pour les meilleures équipes du monde. Je veux remporter beaucoup de trophées, c’est un vrai objectif du club, et j’ai hâte de faire partie de ce projet. »

Ce qu’elle peut apporter au PSG

« Je peux apporter de l’expérience, du leadership. Je communique beaucoup et j’encourage beaucoup mes coéquipières. J’espère apporter ces qualités, pour aider l’équipe à gagner le plus de matches et de trophées possibles, je suis là pour gagner !«

Ses objectifs pour la saison

« Jouer du beau football, travailler dur pour l’équipe et, je l’espère, gagner le plus de trophées possibles ! C’est le plan !«

Son message pour les fans du PSG

« Bonjour à tous les supporters du PSG, je suis très heureuse d’être ici, je vous promets de travailler dur et de tout donner sur et en dehors du terrain. Ici c’est Paris ! »