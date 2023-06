Massimiliano Allegri, le plan B du PSG ?

À la recherche de son nouveau coach, le PSG a érigé Julian Nagelsmann comme sa grande priorité. Mais en cas d’échec dans ces négociations, un nom surprenant est avancé par la presse italienne pour ce qu’on pourrait définir de plan B.

Cela est officieux, en attendant d’être officiel, Christophe Galtier n’est plus l’entraîneur du PSG. Un choix logique de la part de la direction étant donné la saison plus que moyenne réalisée par les joueurs rouge et bleu. Le tout est désormais d’observer la décision que prendra le board parisien pour lui succéder. C’est Julian Nagelsmann qui tiendrait la corde pour l’heure, même si les choses restent globalement assez ouvertes.

Massimiliano Allegri, la piste surprise

Le coach de 35 ans a d’ores et déjà échangé avec la direction du club. Une direction qui préparerait d’ailleurs ses arrières si cette piste venait à tomber à l’eau. En effet, selon l’édition du jour de la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale pourrait se rabattre sur une option assez surprenante en la personne de Massimiliano Allegri. Le technicien de 55 ans, sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2025, était, un temps, annoncé sur le départ. La tendance pencherait aujourd’hui plutôt vers la continuité et ce, malgré le forcing d’Al-Nassr pour lui confier les rênes de son effectif. De son côté, conscient qu’un départ pourrait arranger toutes les parties, le PSG se tiendrait prêt à ouvrir des discussions avec le Transalpin.