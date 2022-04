Massimiliano Allegri valide la piste menant à Angel Di Maria

Angel Di Maria arrive en fin de contrat le 30 juin. Alors qu’il aimerait poursuivre l’aventure au PSG, lui qui est arrivé en 2015, ses dirigeants ne seraient pas de cet avis. Le meilleur passeur de l’histoire des Rouge & Bleu serait dans le viseur de quatre clubs, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus et son premier club européen, le Benfica.

Selon les informations de Goal, la Juventus Turin réfléchirait à la possibilité de faire venir le numéro 11 du PSG cet été. El Fideo « est l’un des joueurs les plus suivis par la direction des Bianconeri. » Les raisons ? Il arrive en fin de contrat « mais aussi pour ses qualités techniques et une carrière qui parle d’elle-même. » L’entraîneur turinois, Massimiliano Allegri, est persuadé qu’un joueur comme Angel Di Maria serait un bon choix et qu’il apporterait son expérience et sa qualité à un groupe qui en a besoin conclut Goal.