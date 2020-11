Le PSG se déplace mercredi soir (21 heures, RMC Sport 1, Téléfoot) sur la pelouse d’Old Trafford dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un match capital pour les Parisiens en vue de la qualification en huitièmes de finale de la Champions League À deux jours de cette rencontre, Juan Mata – milieu de terrain a longuement répondu aux questions de l’Equipe. Le match contre le PSG, son ancien coéquipier Ander Herrera…Morceaux choisis.

Manchester / PSG

Mata : “Le PSG est une excellente équipe, qui a participé il y a peu à la finale de la Ligue des champions . Lors de notre match au Parc des Princes, nous avions été performants, mais, vu l’évolution de ce groupe H, je suis certain que les Parisiens vont venir à Old Trafford pour gagner. On sait à quel point ils peuvent être dangereux.“

Ander Herrera

Mata : “Contacté Herrera pour des informations sur les joueurs du PSG ? Bien que sûr que non. Nous échangeons beaucoup, mais notre relation va au-delà de ce genre de considération. Avec Ander, on s’apprécie depuis notre première rencontre, avec les Espoirs espagnols (en 2009). C’est quelqu’un de bien, avec qui j’ai partagé des moments précieux lorsqu’il jouait à Manchester United (2014-2019). Je l’ai revu après le match au Parc (du 20 octobre), on a eu une discussion sympa dans le tunnel.“

Cavani

Mata : “Ander, qui l’a bien connu à Paris, m’a appelé pour me dire : ”Je pense qu’Edinson va venir dans ton club. Tu verras, c’est un super mec et un vrai professionnel. Je sais que tu vas l’aider”. C’est ce que j’ai essayé de faire depuis son arrivée, en répondant à ses questions sur le club, ou sur le fonctionnement du vestiaire, mais aussi en lui servant d’interprète, notamment avec le staff. Et, comme Ander me l’avait prédit, j’ai pu constater son professionnalisme. Edinson a quand même accompli beaucoup de grandes choses dans sa carrière, mais il reste très simple. C’est génial de l’avoir, il nous amène son expérience et son sens du but.“