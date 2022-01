Le PSG prépare la rencontre de ce samedi face à Brest dans le cadre de la 21e journée. Les Rouge & Bleu voudront remporter leur première rencontre à domicile en 2022 dans un Parc des Princes qui sonnera creux avec la mise en place des jauges fixes. Seulement 5 000 supporters auront la chance de voir jouer le Paris Saint-Germain. Au niveau des absents, Neymar Jr se remet tout doucement de sa blessure à la cheville tandis que Messi retrouvera seulement le groupe la semaine prochaine. Mais ce n’est pas tout, les joueurs africains de l’effectif seront aussi absents puisqu’ils disputent actuellement la CAN au Cameroun.

Cet après-midi, le Sénégal d’Abdou Diallo rencontrait la Guinée et pouvait s’assurer la qualification pour le tour suivant après son succès à l’arrachée contre le Zimbabwe. Le défenseur central parisien était titulaire tandis qu’Idrissa Gueye était à l’isolement après avoir été testé positif à la COVID-19. Pour ce match pour la première place, le spectacle n’a pas vraiment été au rendez-vous. La première mi-temps a été décevante, avec une prestation très terne des deux équipe marquée par une légère domination de la Guinée mais surtout de la faiblesse du jeu collectif sénégalais. En deuxième période, ce n’est guère mieux et les deux équipes se séparent sur le score triste de 0-0. Peu de choses à retenir de ce résultat nul hormis les difficultés collectives affichées par le Sénégal. Prochain rendez-vous, contre le Malawi pour assurer la qualification.