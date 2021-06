Débuts mitigés pour Paredes et Di Maria en Copa America

Pas un jour ne passe sans que l’actualité du PSG ne soit brulante ! Entre le marché des transferts et ses rumeurs, les analyses des consultants et les matches internationaux, le club de la capitale est bien mis en valeur dans ce mois de juin 2021. Alors que l’Euro est actuellement en train d’être disputé, la Copa America a débuté dimanche dernier avec la victoire facile du Brésil face au Venezuela (3-0).

Ce lundi soir, c’est l’Argentine qui faisait son entrée en lice dans la compétition face au Chili. L’Albiceleste a concédé le match nul face au Chili (1-1) au terme d’un match terne grâce à une réalisation de Leo Messi sur coup-franc (33e) et une égalisation peu avant l’heure de jeu signée Vargas (57e).

À noter la présence de Leandro Paredes au coup d’envoi qui a réalisé un match moyen puisqu’il n’a reçu que la note de 5/10 par les médias locaux TYC Sports et Olé. Les deux sites ont noté l’absence d’influence dans le jeu du milieu de terrain du PSG qui a laissé trop d’espace dans son dos aux Chiliens en deuxième mi-temps. Le meneur de jeu a davantage convaincu avec ballon que sans.

L’autre argentin de l’équipe, Angel Di Maria est lui entré en jeu pour les 25 dernières minutes de la rencontre (67e) et a davantage séduit. El Fideo a reçu la note de 5/10 par Olé et un 6/10 par TYC Sport. Son dynamisme et sa combativité ont été mis à l’honneur par les deux médias.

Prochain rendez-vous pour l’Argentine, ce samedi face à l’Uruguay (2h du matin en France) pour un match qui peut déjà être important pour la suite de la compétition.