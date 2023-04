Materazzi : « À la place de Skriniar je serais resté à l’Inter »

Le PSG veut s’attacher ses services depuis l’été dernier et a tenté de le ramener dans la capitale cet hiver, sans succès. Mais Milan Skriniar n’a pas prolongé avec l’Inter Milan et devrait vraisemblablement s’engager avec le club de la capitale cet été. Pour le moment, il vit une année compliquée avec une blessure au dos qui l’a empêché de participer à de nombreuses rencontres. Il est d’ailleurs forfait pour les deux prochains matchs du club italien dont celui contre Benfica en Ligue des Champions. Interrogé par Canal Plus, Marco Materazzi, ancien joueur emblématique de l’Inter Milan a donné son avis sur le joueur mais aussi sur son très probable départ.

« Je ne sais pas si tu seras aimé comme ça à Paris »

« C’est un défenseur très fort, pas le meilleur. Quand il s’applique, il devient fort dans un contexte collectif. Il ne faut pas oublier que quand Skriniar est arrivé, il a bien joué, il a travaillé et a eu le mérite de faire changer d’avis Conte. La première année avec Conte, il ne jouait pas, il aurait pu partir. Il s’est beaucoup amélioré, est devenu indispensable et capitaine de l’Inter. Moi personnellement, à sa place, je serais resté à l’Inter. Je lui ai dit publiquement : « Souviens-toi comment les supporters de l’Inter t’ont aimé, je ne sais pas si tu seras aimé comme ça à Paris, je te le souhaite ». Mais il suffit de voir ce qu’il se passe avec Messi et c’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire ».