Mathieu Bodmer se verrait bien revenir au PSG

Joueur du PSG de 2010 à 2013, Mathieu Bodmer a évoqué la possibilité d’occuper le poste de directeur sportif du club de la capitale, lui qui occupe ce poste au Havre.

Mathieu Bodmer a eu une longue et belle carrière. Retraité depuis l’été 2020, l’ancien milieu de terrain, qui a joué au PSG pendant trois ans (2010-2013, 91 matches, 13 buts), est devenu directeur sportif du Havre depuis 2022. Invité de l’émission Génération After sur RMC, Mathieu Bodmer a été questionné sur la possibilité dans l’avenir de devenir le directeur sportif du PSG. Une perspective qui lui plairait.

À lire aussi : Luis Campos explique la méthode du PSG dans son recrutement

« Tout le monde connaît l’amour que j’ai pour le PSG »

« C’est une bonne question. Luis Campos a fait un travail incroyable au PSG. J’aimerais bien. Tout le monde connaît l’amour que j’ai pour ce club. Un rêve, je ne sais pas. Si un jour ça se présente, pourquoi pas, mais ce n’est pas un objectif », lance Mathieu Bodmer avant d’expliquer qu’il ne faisait pas le même métier que le conseiller sportif des Champions d’Europe ou de son prédécesseur, Leonardo. « Ils ont un réseau incroyable mais je suis un mec de terrain. Si je pouvais aller voir des matchs tous les jours, je le ferais. Si je pouvais éviter de parler avec 30 personnes par jour, je le ferais. Le métier de Luis Campos est plus dur que le mien. Je trouve qu’il a plus de mérite que moi parce qu’on n’a pas d’argent. Même si on se trompe, ils vont dire qu’on n’a pas d’argent. Tous les matins, le mec se lève et il y a un article sur lui. Il a dit bonjour ou il a parlé à un arbitre et il y a 12 articles. Je n’ai pas envie de vivre ça. Ce n’est pas notre truc avec Didier Digard. Je ne veux pas qu’on parle de moi. Parfois, ça me dérange. Je préfère être chez moi tranquille à parler de foot avec mes potes. (…) Je suis très heureux ici mais dans trois ou cinq ans, je ferai peut-être autre chose de ma vie. »