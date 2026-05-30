Matuidi : « Ce PSG est l’une des meilleures équipes de l’histoire »

Ce samedi après-midi, le PSG peut encore un peu plus entrer dans l’histoire du football en remportant une deuxième finale de Ligue des champions de suite. Pour Blaise Matuidi, le PSG fait partie des meilleures équipes de l’histoire.

Vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire la saison dernière après avoir surclassé l’Inter Milan en finale (5-0), le PSG rêve du back-to-back. Pour cela, il devra se défaire d’Arsenal ce samedi après-midi sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest (18 heures, Canal Plus, M6). Depuis l’arrivée sur le banc des Rouge & Bleu de Luis Enrique durant l’été 2023, le PSG est l’une des meilleures équipes du monde. Avec ses épopées européennes, Blaise Matuidi, ancien joueur du PSG (2011-2017), estime que ce PSG de Luis Enrique figure parmi les meilleures équipes de l’histoire du football.

« Ce qu’ils démontrent depuis deux ans c’est assez exceptionnel »

« J’ai ma place au milieu de terrain de ce PSG-là ? Non, non, les trois sont extraordinaires, lance l’ancien milieu de terrain au micro de Canal Plus. Il faut rendre à César ce qui est à César, et aujourd’hui voilà ce qu’ils démontrent depuis deux ans, c’est assez exceptionnel. Quand tu vas deux fois en finale, que tu gagnes une fois la Ligue des champions, et que tu retournes encore une fois en finale, bien évidemment qu’elle fait partie des meilleures équipes de l’histoire. Après, en Europe, on a aussi d’autres équipes, je pense notamment au grand Barça ou au grand Real Madrid aussi. Mais c’est super que le PSG arrive à ce niveau-là. »