Matuidi dithyrambique envers Vitinha : « Je ne lui vois pas de limites »

Vitinha est très certainement le meilleur joueur du PSG depuis le début de la saison. Blaise Matuidi s’est montré dithyrambique envers le milieu de terrain portugais.

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Vitinha a connu une première année sous le maillot des Rouge & Bleu. Mais l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du club de la capitale a totalement changé l’international portugais, qui est devenu en l’espace de deux ans l’un des meilleurs, si ce n’est, le meilleur milieu de terrain du monde. Un poste que connaît bien Blaise Matuidi. Dans une interview accordée à L’Equipe, l’ancien Parisien (2011-2017, 295 matches, 33 buts, 28 passes décisives) n’a pas tari d’éloges au numéro 17 du PSG.

Ce qui lui plaît chez lui

« Cette intelligence de jeu, cette capacité à prendre l’information plus rapidement que les autres et cette justesse dans la dernière passe. Et puis plus récemment, il y a la diversité dans ses frappes. Il a une palette très large. »

Une filiation avec Marco Verratti ?

« Il y a des ressemblances dans la justesse de son jeu court, sa sensibilité technique et sa capacité à manier le ballon. Il a une énorme activité aussi. Mais c’est un autre type de joueur dans le sens où Marco n’était pas naturellement attiré par le but. »

Dans son intelligence, il se rapproche de Thiago Motta ?

« Thiago, c’était une intelligence de jeu exceptionnelle. Vitinha a cette faculté à toujours être bien placé. La différence se situe dans la mobilité. Vitinha est un joueur différent dans le sens où il a besoin, pour donner ce tempo, d’être toujours en mouvement et de se rapprocher des attaquants. »

Sa marge de progression

« On a l’impression qu’il ne va jamais s’arrêter. À 25 ans, il n’est pas encore entré dans la force de l’âge. Je ne lui vois pas de limites. Et donc potentiellement, il est capable, à la manière d’un Luka Modric sur une saison, d’aller chercher le Ballon d’Or. Pour un milieu, comme lui, il sera forcément plus dépendant de l’équipe qui l’entoure qu’un buteur, mais il en est capable. Après, je ne pense pas qu’il y pense. Parce que Vitinha, dans ce que je perçois, il pense avant tout à l’équipe, à la réussite du groupe. Mais ses qualités parlent pour lui. Et c’est ce qui en fait un profil unique. »

À lire aussi : PSG / Tottenham : La prestation de Vitinha enflamme la presse portugaise

Sa place dans la hiérarchie des milieux de terrain

« On l’entend peu, il est discret sur les réseaux mais sur le terrain, il fait du bruit (rires). C’est peut-être le meilleur milieu au monde aujourd’hui. En tout cas, s’il y a une enveloppe avec quelques noms, il est dedans. »



































