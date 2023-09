Matuidi : « Marco a marqué l’histoire du PSG »

Dans les prochaines heures ou jours, Marco Verratti ne sera officiellement plus un joueur du PSG. Blaise Matuidi a pendant de nombreuses années partagé le milieu de terrain du club de la capitale avec l’Italien. L’ancien international français a tressé des louanges sur le passage à Paris de l’ancien de Pescara.

C’est une page qui se tourne. Après 11 ans sous le maillot du PSG, Marco Verratti va quitter le club de la capitale, à trois ans de la fin de son contrat, pour rejoindre le Qatar et Al Arabi. Le milieu de terrain italien (30 ans) est déjà sur place pour prendre part à la traditionnelle visite médicale avant de signer son contrat avec le club qatari. Il a déjà posé avec son nouveau maillot comme des images le montre sur les réseaux sociaux. L’annonce de son départ semble donc imminente. Blaise Matuidi a bien connu Marco Verratti. L’ancien numéro 14 du PSG a côtoyé pendant cinq ans (2012-2017) le Petit Hibou au sein du milieu de terrain des Rouge & Bleu. Pour l‘Equipe, le champion du monde 2018 est revenu sur la longue carrière parisienne de Marco Verratti.

L’image qu’il va conserver de Verratti au PSG

« Une image fantastique. À mes yeux, vu les titres qu’il a remportés, Marco a marqué l’histoire du PSG. Quand il est arrivé, il était tout jeune, insouciant, personne ne le connaissait. Mais dès ses premiers ballons, on a vu que c’était un petit joyau qui allait faire vibrer le Parc des Princes. À son premier entraînement, on a vu un gamin débarquer. Il était petit et timide, débarquait de nulle part. Et dès qu’il a touché le ballon, là, on s’est dit qu’on tenait un phénomène. Il avait 19 ans, mais il jouait déjà comme un mec de 28. Il n’avait peur de rien.«

Quelques regrets au vu de son potentiel ?

« On a cette impression qu’il aurait peut-être pu faire plus encore, sans doute. Mais, quand même, on ne va pas lui enlever tout ce qu’il a fait et tous les titres qu’il a remportés. Ce n’est pas anodin. Alors, oui, quand on est fan du PSG, on peut rester sur notre faim. Moi, comme ancien coéquipier, il m’a impressionné par son talent, son humilité, surtout, et sa simplicité.«

Son problème n’a-t-il pas été d’aimer autant la vie que le foot ?

« C’est peut-être ce que certaines personnes ont envie de retenir. Et Marco ne s’est jamais caché d’être un bon vivant. N’oubliez pas qu’au départ, c’est un gamin qui arrive à Paris depuis Pescara ! Ce n’est pas le même rythme de vie. Mais il savait être sérieux aussi. Je peux vous assurer que Marco n’est jamais arrivé à l’entraînement en retard, qu’il a toujours été un grand pro. »