Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec l’Inter Miami, Blaise Matuidi entretient le flou sur son avenir sur les terrains. Dans une interview donnée au Parisien, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain est revenu sur les récentes contre-performances des Rouge & Bleu et donne son analyse sur la situation actuelle du club.

L’élimination en Ligue des Champions

« Je demeure un grand fan du PSG. Comme tout le monde, j’y croyais. Il y a, chaque saison, énormément d’attente autour du club, à juste titre d’ailleurs au regard des investissements consentis depuis des années. De très grands noms ont rejoint le PSG. Après, je l’ai souvent expliqué, il faut du temps.«

Quel bilan depuis le rachat de QSI ?

« Je prends souvent l’exemple de Chelsea qui, après avoir été racheté par Abramovitch, a attendu plus de dix ans avant de gagner sa première Ligue des champions (9 ans en réalité). Bien évidemment, Paris possède l’effectif pour accomplir de grandes choses. Il y a parfois eu, aussi, un manque de réussite. Mais pour autant, le PSG est-il, aujourd’hui, au-dessus du Real ou du Bayern ? C’est la question à se poser. Agit-on pour que ça soit le cas ? Je ne sais pas. J’ai ces interrogations. Il y a peut-être des choses à revoir. »

Quels changements pour le PSG ?

« Il pourrait, peut-être, y avoir davantage de joueurs représentant réellement le club. Quand on revisite les meilleures années du Real ou du Barça, on retrouve 5 ou 6 joueurs espagnols. Cette base-là me semble importante pour permettre au PSG de s’installer parmi les très, très grands. Les dirigeants sont assez intelligents pour savoir ce qu’il convient de faire. Aujourd’hui, on doit quand même se réjouir de ce qu’est devenu le PSG. Pour être arrivé au début de l’ère qatarienne (2011), je mesure mieux le chemin parcouru. Il aurait été difficilement envisageable, voici encore quelques années, d’imaginer Mbappé, Messi et Neymar réunis sous le maillot parisien. »

Les sifflets à l’adresse de Neymar et Messi

« Les supporters ont traduit ainsi leur dépit mais il faut avoir un peu de recul. Même si deux ou trois individualités sortent toujours du lot dans une équipe, le football est un sport collectif. Il se joue à onze, pas à deux. On perd ensemble et on gagne ensemble. Dans ses années les plus fastes, Messi a pu faire des différences incroyables, mais on oublie les joueurs qu’il avait autour de lui. Toute l’équipe du PSG a perdu. Il n’y avait pas lieu de stigmatiser des joueurs plus que d’autres. »