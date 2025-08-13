Matvey Safonov compte bien poursuivre l’aventure au PSG

Doublure de Gianluigi Donnarumma la saison dernière au PSG, Matvey Safonov était annoncé comme possible partant cet été. Mais le gardien russe compte bien rester au PSG.

Le poste de gardien a animé le mercato du PSG cet été. Le club de la capitale a recruté deux gardiens, Lucas Chevalier et Renato Marin, alors que Gianluigi Donnarumma a annoncé son départ. Arnau Tenas, qui devrait se retrouver quatrième gardien dans la hiérarchie, devrait aussi quitter les Rouge & Bleu. En ce qui concerne Matvey Safonov, des rumeurs de départ sont sorties ces derniers jours. Mais selon les informations de L’Equipe, l’international russe n’aurait aucunement l’intention de quitter le PSG, même s’il était mécontent de son temps de jeu la saison dernière, assure le quotidien sportif.

Il veut continuer à se battre pour sa place

Matvey Safonov, ambitieux, serait déterminé à devenir numéro 1 au PSG, selon L’Equipe. Le quotidien sportif indique que Safonov quittera le PSG qu’à deux conditions : que le PSG le lui demande et qu’un gros club européen arrive avec la volonté d’en faire un titulaire. « L’ancien gardien de Krasnodar verrait un départ volontaire comme un signe de faiblesse après une seule saison et veut continuer à se battre pour sa place. » Autour du Russe, on osait même ces dernières heures avouer que le départ de Gianluigi Donnarumma rendrait la concurrence plus « facile », conclut L’Equipe.