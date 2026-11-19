Matvey Safonov est devenu le gardien numéro 1 du PSG en cours de saison dernière. L’international russe fait partie des dix gardiens les mieux valorisés du monde selon le CIES.

Arrivé au PSG durant l’été 2024, Matvey Safonov avait été recruté pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma. Malgré ce statut, le gardien russe participera à dix-sept rencontres toutes compétitions, assez rare pour une doublure. À l’issue de cette saison 2024-2025, le PSG a décidé de se séparer du portier italien et de recruter Lucas Chevalier. Ce dernier est arrivé en tant que numéro 1 mais a perdu sa place en cours de l’exercice 2025-2026. Auteur de très bonnes prestations dans les buts parisiens, Matvey Safonov a convaincu Luis Enrique de le maintenir dans les buts du PSG.

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Lucas Chevalier également présent dans le top

Dans sa nouvelle lettre, l’Observatoire du Football, le CIES, a classé les 100 gardiens les mieux valorisés sur le marché des transferts. Et ce classement est dominé par le portier du FC Barcelone, Joan Garcia, qui est estimé à 80,6 millions d’euros. Il devance Gianluigi Donnarumma (79,9) et Senne Lammens de Manchester United (64,2). Tout proche du PSG l’été dernier, Zion Suzuki, qui a finalement signé à Aston Villa, échoue au pied du podium avec une valorisation estimée à 59,5 millions d’euros. Bart Verbruggen de Brighton complète le top 5 (57,9). Matvey Safonov est lui valorisé à 50,8 millions et se classe à la neuvième place. Sa doublure au PSG, Lucas Chevalier figure également dans ce top 100, à la 48e place avec une valorisation de 20,2 millions d’euros.