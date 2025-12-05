Matvey Safonov devrait jouer son premier match de la saison contre Rennes

Avec la blessure à la cheville de Lucas Chevalier, Matvey Safonov devrait jouer son premier match de la saison avec le PSG. Il aurait espéré le jouer plus tôt dans la saison.

Samedi dernier, Lucas Chevalier a reçu une grosse semelle de Lamine Camara sur sa cheville lors de la rencontre entre Monaco et le PSG. S’il a joué l’intégralité de la rencontre, le portier parisien n’a pas pu s’entraîner depuis cette rencontre contre les Monégasques et est forfait contre Rennes, sa cheville n’ayant pas encore totalement dégonflé. Demain soir, c’est donc Matvey Safonov qui devrait garder les buts du PSG contre les Rennais.

Il n’a jamais demandé à quitter le PSG

Le Parisien explique que le numéro 39 du PSG ne s’imaginait pas rester sur le banc durant cette période, lui qui n’a plus joué avec les champions d’Europe depuis le 24 mai, certain que son temps de jeu décollerait plus tôt. Le quotidien francilien indique qu’il est plus que jamais prêt à saisir cette opportunité pour prouver sa valeur. « Pour sa deuxième saison dans la capitale, le natif de Krasnodar pensait faire le match avec Lucas Chevalier après que Gianluigi Donnarumma a mis fin à toute forme de débat lors du précédent exercice. L’été dernier, alors qu’il avait fait l’objet de multiples sollicitations sur le marché des transferts, Safonov avait vu Luis Enrique lui maintenir sa confiance et lui avait fait part de sa satisfaction de compter sur un deuxième gardien de haut niveau », avance Le Parisien. Cette confiance ne s’est pas traduite par du temps de jeu, ce qui a pu générer une forme de frustration chez le Russe, peu satisfait par son statut. Matvey Safonov prend régulièrement le pouls auprès de Luis Enrique et Luis Campos pour leur demander s’ils sont satisfaits de ses services. Au club, on assure pourtant que le gardien n’a jamais demandé à quitter le PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2029. On décrit un homme très professionnel, à l’écoute des consignes, discret et très bien intégré à la vie parisienne, comme en témoigne sa bonne maîtrise du français, explique le quotidien francilien.