Matvey Safonov évoque la concurrence avec Lucas Chevalier

Pour ce match du barrage aller de la Ligue des champions face à l’AS Monaco, Matvey Safonov a une nouvelle fois été préféré à Lucas Chevalier dans les cages parisiennes.

Lors du barrage aller de la Ligue des champions face à l’AS Monaco (2-3), Luis Enrique a fait le choix de la continuité avec la titularisation de Matvey Safonov. Depuis son retour de blessure, l’international russe a renversé la hiérarchie en devenant le gardien titulaire au détriment d’un Lucas Chevalier qui peine à convaincre.

« C’est moi qui joue plus sur les derniers matchs mais ça ne veut pas dire que je jouerai au prochain »

Après la rencontre face à l’ASM, en zone mixte, Matvey Safonov a évoqué cette concurrence avec le portier français, dans des propos rapportés par Le Figaro : « La concurrence avec Lucas Chevalier ? C’est un peu difficile cette situation… Il y a de la concurrence dans notre équipe, y compris au poste de gardien. Maintenant, c’est moi qui joue plus sur les derniers matchs mais ça ne veut pas dire que je jouerai au prochain. Il faut que je continue à travailler, essayer de prendre la place de titulaire pour le prochain match. »

Le gardien de 26 ans est aussi revenu sur la performance parisienne à Louis-II : » Le début de match raté ? C’est dur d’analyser ce qui s’est passé… Il faudrait que je revoie le match. Mais c’est sûr que ce n’était pas notre plan… On a montré notre caractère. Je suis très content du résultat. Pas très content, mais je suis content qu’on ait inversé le score, ça a été magnifique. La performance de Désiré Doué ? Quand il est entré, ça a changé le jeu (…)Globalement, on a mieux joué (que Monaco), on a bien joué, on a eu beaucoup d’occasions et Monaco a eu de la chance de n’encaisser que trois buts. Le mental ? Il y a eu d’autres matchs sur lesquels on a déjà montré ça. C’est notre force, on doit continuer comme cela. Si on veut gagner des trophées, on doit montrer notre caractère et tout donner sur le terrain. »