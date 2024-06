Matvey Safonov : « Je ne peux pas être remplaçant »

Tout juste officialisé par le PSG, le nouveau portier Matvey Safonov a annoncé la couleur pour la saison prochaine et son objectif est très clair : être le numéro 1.

Le mercato estival 2024 du PSG a démarré par la signature surprise du portier russe Matvey Safonov. Le club de la capitale a par ailleurs officialisé cette première recrue, qui s’est engagée jusqu’en juin 2029 avec les champion de France pour une somme avoisinant les 15M€. Si on pouvait penser qu’il viendrait pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma, qui réalise un Euro de classe mondiale, il n’en serait rien. En effet, des rumeurs indique que Safonov est à Paris pour sérieusement concurrencer le numéro 99 italien. Auprès du journaliste russe, Nobel Arustamyan, Matvey a clairement mis un coup de pression à « Gigio ». Une chose est sûre : Il ne compte pas s’asseoir sur le banc la saison prochaine.

Un gardien confiant

« Être le gardien n°2 du PSG ? Je ne comprends pas ça. Personne ne m’a jamais dit que j’étais numéro deux. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même s’ils m’avaient dit que j’étais numéro deux, je ne les aurais pas écoutés. C’est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un joueur de remplacement. Si on me place en numéro deux, ça ne sera pas facile pour le numéro un… Je vais me battre avec lui en permanence. Je n’ai jamais perdu de compétition. J’ai toujours été le gardien numéro un. À Krasnodar, j’ai toujours été le numéro un. En équipe nationale, j’étais remplaçant lors du premier match, puis je suis devenu le gardien numéro un. J’ai toujours été le numéro un jusqu’à présent. Je ne peux pas être remplaçant. Tout ça, ce sont des préjugés. Ça ne dépend pas d’où l’on vient… Je comprends. Je suis russe et personne ne me connaît ici en France. Peut-être qu’ils n’ont pas encore prévu de me mettre numéro un tout de suite. Mais j’y crois. »