Matvey Safonov : « Je suis très heureux d’être au PSG »

Titulaire pour la deuxième fois de suite dans les buts du PSG, Matvey Safonov a été moins en réussite contre Reims. Le gardien russe s’est dit heureux au PSG.

Arrivé cet été au PSG contre 20 millions d’euros, Matvey Safonov n’avait pas eu la chance de jouer lors des quatre premières journées de Ligue 1, Gianluigi Donnarumma étant titularisé par Luis Enrique. Mais lors du match contre Brest, le portier italien a ressenti une gêne à la cuisse droite, qui lui a fait manquer l’entrée en lice en Ligue des champions contre Girona (1-0) et le match d’hier soir contre Reims (1-1). Pour le remplacer dans ces deux rencontres, le coach du PSG a choisi Matvey Safonov. Contre les Espagnols, l’international russe avait réalisé une bonne performance. Hier soir, il a été plus en difficulté, même s’il a été peu sollicité. Sur le but rémois, il aurait pu faire mieux, lui qui n’a pas eu la main assez ferme. À l’issue de la rencontre, Matvey Safonov est revenu sur ce match nul et salué le fait que son équipe ait réussi à maintenir son invincibilité depuis le début de la saison.

« Je comprends en arrivant ici que Donnarumma est le numéro un »

« C’était intéressant, je pense. Je suis très content parce qu’on a réussi à revenir dans le match. C’est très important de continuer à ne pas perdre. On continue dans cette dynamique, c’est notre manière de faire. On veut toujours tout gagner, mais des fois, c’est plus difficile, car notre adversaire a bien joué. On a marqué tôt lors des quatre premiers matches, donc c’était plus facile. Depuis deux matchs, il a fallu plus de temps. Je ne vois rien d’étrange, lance le gardien du PSG en zone mixte. On a eu des problèmes, on reste des humains. On a fait des erreurs et l’adversaire en a profité. » Le gardien russe a aussi évoqué sa joie d’être au PSG et sa cohabitation avec Gianluigi Donnarumma. « Je suis très heureux d’être au PSG, j’ai besoin de travailler encore. Parfois, mon équipe a besoin de moi et je vais être prêt à faire mon travail. Je comprends en arrivant ici que Donnarumma est le numéro un. Mais je suis ici pour me montrer envers le coach et l’équipe. Et quand mes coéquipiers auront besoin de moi, je serai présent. J’ai une vie tranquille à Paris. J’ai une maison pas loin du Campus. Parfois je suis allé à Paris mais je passe le plus clair de mon temps dans ma maison. Et sinon, c’est entraînement, entraînement et entraînement. »