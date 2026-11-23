Convaincant dans les buts du PSG depuis un an, Matvey Safonov devrait prochainement être récompensé par une prolongation de contrat chez les Rouge & Bleu.

Après avoir officialisé de nombreuses prolongations de contrat en début de saison (Luis Enrique, Willian Pacho, Lucas Beraldo, Fabian Ruiz, João Neves et Senny Mayulu), le PSG se prépare à prolonger plusieurs autres cadres dans les semaines à venir. Un cas qui concerne notamment Matvey Safonov. Recruté à l’été 2024 pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma, l’international russe est parvenu à s’imposer comme titulaire en prenant la place de Lucas Chevalier la saison passée. Ses performances ont fini par convaincre et l’ancien de Krasnodar devrait bientôt être récompensé.

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Les discussions avancent dans le bon sens

En effet, comme l’a annoncé Canal Plus ces derniers jours, Matvey Safonov devrait prochainement prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu. Une information confirmée par Le Parisien : « Les discussions ont nettement avancé cette semaine avec son entourage et selon nos informations, un accord est en bonne voie pour le faire signer au-delà de 2029. » Une juste récompense pour le portier de 27 ans, qui fait partie des plus petits salaires de l’effectif parisien. Avec cette prolongation, le PSG veut valoriser son gardien, qui a contribué au doublé en Ligue des champions. Mais le Russe n’est pas le seul à être concerné par une prolongation de contrat.

Le quotidien francilien rappelle qu’Ousmane Dembélé va parapher un nouveau contrat jusqu’en 2030, avec une année supplémentaire en option, tandis que Khvicha Kvaratskhelia est lui aussi sur le point de prolonger son contrat. De son côté, Quentin Ndjantou discute pour étendre son bail jusqu’en 2031. Enfin, en plus de Marquinhos, une prolongation de Désiré Doué est également à l’étude. « Une nouvelle communication groupée pourrait intervenir une fois ces dossiers définitivement bouclés », conclut Le Parisien.