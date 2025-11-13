Matvey Safonov quitte le rassemblement de la Russie

Malgré le fait qu’il n’ait pas joué un seul match avec le PSG cette saison, Matvey Safonov avait été convoqué avec la Russie. Le gardien va quitter le rassemblement de la sélection russe et revenir au PSG.

Doublure de Lucas Chevalier cette saison, Matvey Safonov n’a joué aucun match avec le PSG lors de cet exercice 2025-2026. Cela ne l’a pas empêché d’être sélectionné avec la Russie à chaque trêve internationale depuis le début de la saison. Celle de novembre n’a pas dérogé à la règle. Le gardien a été convoqué pour les matches amicaux contre le Pérou et le Chili.

Il a joué le match contre le Pérou

Hier soir, le numéro 39 du PSG était titulaire lors du match nul de la Russie contre les Péruviens (1-1). Mais il ne jouera pas la rencontre contre les Chiliens. En effet, dans un communiqué, relayé par Foot Mercato, la Fédération de football russe (RFU) a fait savoir que Matvey Safonov ne serait pas présent pour la rencontre amicale contre le Chili. Son sélectionneur, Valery Karpin, a confirmé l’information, en expliquant qu’il était renvoyé au PSG sans pour autant préciser les raisons de ce retour précoce à Paris. Cela doit très certainement être de la gestion, le sélectionneur russe ayant convoqué quatre gardiens pour ce rassemblement.