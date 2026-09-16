Matvey Safonov sélectionné avec la Russie pour la trêve internationale

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Après ce premier Classico de la saison, place à la trêve internationale. Elle concernera Matvey Safonov.

Après son premier succès en Ligue 1 de la saison contre Brest dimanche soir (0-1), le PSG voudra poursuivre sur sa lancée contre Marseille en clôture de la cinquième journée dimanche soir. Après ce premier Classico de la saison, le club de la capitale va voir un très grand nombre de ses joueurs rejoindre leurs sélections nationales respectives pour participer à la première trêve internationale de la saison, qui durera trois semaines. Cette dernière concernera Matvey Safonov.

Trois matches pour la Russie durant la trêve

Devenu gardien numéro 1 du PSG depuis la moitié de la saison dernière (51 matches toutes compétitions confondues), le natif de Krasnodar (27 ans) a été convoqué par le sélectionneur russe, Valeri Karpine, pour les trois matches amicaux de la sélection russe lors de cette trêve internationale. Les Russes affronteront l’Iran le 29 septembre prochain, la Namibie le 3 octobre et le Nigeria le 6 octobre. International russe depuis 2021, Matvey Safonov compte 24 sélections.